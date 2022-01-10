國內新冠肺炎疫情再度升溫，北部Omicron本土病例遽增，高雄市長陳其邁10日召集市府防疫團隊開專家會議，宣布加嚴醫療院所、住宿型長照機構管制措施，包含門診陪病改限1人、醫院及住宿型長照機構全面限制探病等，全力防堵新冠病毒入侵高雄。

高市府日前才宣布醫療院所8大加嚴管制措施，由於近日北部新冠肺炎社區感染個案增加，社區傳播風險遽增，已匡列接觸者近萬人，陳其邁10日召集專家會議，宣布將針對醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制，嚴守社區防線，全力防範疫情擴散。

醫療院所、住宿型長照機構加嚴管制措施如下：

1.門診陪伴就醫者限1人，需完整接種2劑疫苗14天以上。

2.醫院及住宿型長照機構全面限制探病，住院病患或住民1天限制1時段、1次限制1小時1人，且需完整接種2劑疫苗14天以上，未符合者應檢附3日內PCR檢驗陰性證明。

3.常規慢箋門診患者，鼓勵透過「藥來速」領藥。

4.自主健康管理對象就醫，請儘量透過「通訊診療」。

5.暫緩非急迫需要的醫療排程、檢查或住院。

6.24家指定採檢隔離醫院開設「戶外急性呼吸道症狀門診」，有URI症狀者建議先於戶外門診看診或先於戶外採檢站進行快篩陰性後再入院看診。