工業電腦大廠研華(2395)受惠訂單需求暢旺，2021年12月營收衝上55.62億元新高，帶動第四季營收「雙升」達157.44億元、全年營收達586.22億元，同步改寫新高，表現略優於預期。展望2022年，在訂單需求暢旺、擴產計畫完成下，公司對整體營運成長樂觀看待。

研華公布2021年12月自結合併營收55.62億元，月增7.56％、年增達10.7％，改寫歷史新高。帶動第四季合併營收157.44億元，季增1.53％、年增達23.33％，連2季改寫歷史新高。累計全年合併營收586.22億元、年增達14.68％，同步改寫歷史新高。

研華去年12月、第四季及全年營收齊創同期新高，表現亮麗。公司表示，若以美元計算，2021年合併營收達20.91億美元，較前年17.3億美元成長達20.9％，正式突破20億美元關卡。

研華指出，去年12月各區域營收以北美、中國大陸及台灣市場最突出，分別年增24％、14％及30％，而日本市場亦連5月繳出雙位數成長，表現穩健。

以去年12月各事業群營收觀察，研華表示，嵌入式物聯網平台（EIoT）及物聯雲事業群（CIoT）表現最佳，分別年增達38％及29％。而服務物聯網事業群（SIoT）則受基期偏高及客戶庫存調節影響，較前年同期衰退雙位數百分比。

綜觀研華去年以中國大陸及新興市場最強勁，分別年增32％及47％，北美、歐洲、台灣及南韓等市場亦繳出雙位數成長。就事業群觀察，以工業物聯網（IIoT）、服務物聯網及綜合服務事業（AS+）表現最佳，分別年增29％、27％及27％，應用電腦事業群（ACG）持平。

研華先前預期，在平均匯率27.9元狀況下，第四季合併營收估落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升研華營收整體表現略優於先前預期。

由於未來半年原物料價格與交期仍充滿不確定性，陳清熙指出，客戶下單狀況更趨積極，使研華去年12月接單出貨比（B/B Ratio）衝上2.01的新高水位，累計全年訂單出貨比亦達1.58。

展望2022年，陳清熙指出，兩岸擴產計畫已提前完成，為後續出貨高峰預作準備，看好在新訂單、新產能、新技術的挹注下，全年營運可望進一步成長，整體營運樂觀可期。