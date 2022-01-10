美國聯準會升息速度，可能較市場預期來得快，不過，2021年8月迄今，短短5個月韓國已升息過兩次。為抑制居高不下的當地通膨，絕大部分專家學者也預估，韓國央行在14日會議時，還會做出調升利率決定。

月前，韓國央行曾對長期借貸成本低，導致物價上漲以及金融環境失衡表示擔憂。韓國央行表示，雖然已升息，但目前貨幣政策仍屬寬鬆，暗示2022年還會進一步調高利率。

LG經濟研究所認為，因為韓國通膨壓力愈來愈大，韓國央行在14日升息可能性很高。表示贊同的Meritz證券也指出，在出口成長推動下，經濟可望繼續成長，2022年的通膨率可能還是會大於2%。

上個月，韓國CPI(消費者物價指數)上漲3.7%，高於市場預估的3.6%，且接近2021年11月所創下的10年新高3.8%。同時，上個月也是連續第9個月，通膨數字高於當地央行年度目標2%

2021一整年，韓國CPI平均年增2.5%，為10年來漲幅最大的一年。

KB Kookmin Bank表示，若韓國不快一點升息，好讓政策快一點正常化，美國萬一突然調高利率的話，韓美兩國利差縮小下，外資為避險，可能會將資金從韓國抽離。

至於少部分不認為韓國央行會在14日升息的論點為，因為當地新冠疫情尚未降溫，應該不會貿然再升息，目前，抗疫遠比打通膨來得重要。還有，升息造成借錢成本增加，恐怕也會減弱景氣復甦的動力。

近期來看，2月24日韓國央行會議時，為早日趨向正常化有可能會升息。還有現任行長的任期可能即將結束，不升息以後也沒機會了。至於3月適逢韓國總統大選，為避免新政府的經濟以及貨幣大幅波動，故當地央行應該會按兵不動，不會有任何動作。