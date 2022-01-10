華碩(2357)公告2021年12月集團營收為515億，年增20%；12月品牌營收為480億，年增22%。2021年第四季集團營收為1516億，年增24%；第四季品牌營收為1416億，年增26%。2021年全年集團營收為5350億，年增30%；全年品牌營收為5000億，年增32%。

華碩表示，2021年產業狀況多變，華碩團隊妥善發揮眾智、齊心聚力，並與上下游夥伴共同擴大產業價值，推動營運強勢成長，開放平台事業群及系統事業群的年營收均成長30%，其中電競及商用產品的成長動能，更遠超過產業平均。於主機板、電腦、電競電腦的品牌價值及NPS(用戶推薦度)再獲提升，品牌價值成長23%至18.7億美元。2022年內部已訂定積極成長目標，續創高峰。

華碩於今年CES展宣布與英特爾、京東方合推全球首款17.3吋可折疊OLED筆電 Zenbook 17 Fold OLED，該筆電為目前市面上最大尺寸的折疊筆電，大小為17.3吋4:3螢幕，折疊後則成為12.5吋3:2螢幕，擁有電腦、筆電、平板、螢幕鍵盤、電子書、延伸螢幕等使用情境，也透露內部測試可達3萬次以上折疊耐用度。