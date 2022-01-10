由於市場對美聯準會以快於預期的速度縮減量化寬鬆和升息的擔憂，南韓股市周一收跌。韓元兌美元升值。

周一南韓KOSPI指數收跌28.17點或0.95%，為2926.72點。交易量為溫和的4.7億股，總價值10.2兆韓元(約85億美元)，下跌的個股多於上漲，為615檔對259檔。機構投資人賣超約5000億韓元(約4.17億美元)最多。

由於升息的擔憂，華爾街的那斯達克跌0.96%，道瓊跌0.01%。

投資人等待聯準會主席包威爾(Powell)在本周二的國會聽證會，試圖尋找聯準會對升息最新立場的線索。

三星證券分析師鄭明智(音譯)說，投資人擔心包威爾在聽證會上會對通膨做出鷹派的承諾。

周一多數的大型權值股下滑。

股市重要主角三星電子跌0.38%，來到7.8萬韓元；SK海力士跌1.97%，為12.45萬韓元。

Line大股東Naver跌0.89%，為33.5萬韓元；競爭同業Kakao跌3.4%，來到9.66萬韓元。

有鑑於韓元來到近1年半的低位，南韓財政部長周一表示，將密切觀察貨幣市場動向。

韓元上升，來到1199.1韓元兌一美元。