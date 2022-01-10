名間親子公園每逢假日大爆滿，因而衍生停車位不足、有人夜間逗留恐怕成為治安死角等問題；南投縣長林明溱10日在縣務會議中，指示農產運銷公司在周六下午3點後開放收費停車，並責成相關單位加裝照明及監視錄影設備。

名間親子公園是縣內第1座親子共融公園，開幕以來造成轟動，假日時人潮洶湧，車流不斷，省道台3線兩側都成為臨時停車場；農產運銷公司內部只在周日開放收費停車，小客車每次停車50元，可以抵消費，5天就收了15萬多元。

縣警局長黃永志指出，親子公園沒有門禁、沒有照明設施，依照規定下午4點半就關閉，但是到晚上還有人逗留，恐怕成為治安死角；再者，親子廁所位置稍遠，許多小朋友忍不住就地解放，影響衛生也有礙觀瞻；另外，警方在園區設置機動派出所，受理小朋友走失已發生22件，因此，建議設置服務台及廣播系統。

林明溱指示農產運銷公司，研議周六開放停車的可行性；農產運銷公司經理江素秋表示，因為周六也要上班，載運豬隻的大貨車、聯結車都要進出，恐怕影響安全，因此不方便開放停車；林明溱隨即指示在周六下午3點後，開放收費停車。

另外，園區也要規畫設夜間門禁，如裝監視錄影設備，並在省道台3線規畫行人穿越道，以確保通行安全；至於廁所部分，親子公園戲水區緊鄰農產運銷公司的公共廁所，只要加開一道門，並且加強指示標誌，遊客就可以不必繞遠路，走捷徑即可到廁所。