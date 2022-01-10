在越南復工後，產線火力全開；戶外機能服大廠光隆（8916）公告2021年12月合併營收6.82億元，創下同期歷史新高紀錄。光隆指出，在下游庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦，客戶下單積極，2022年前三季產線已近滿載，將重返雙位數以上的高成長。

2021年第4季合併營收達21.8億元，光隆指出，也是同期歷史第三高。

光隆指出，成衣與家紡越南產線在2021年10月全面復工後，全力生產出貨，業績明顯回神。11月及12月成衣合計營收年增51.3％，家紡也有35.7％的增長。羽絨原料部門12月營收表現也不俗，單月繳出19.3％的成長率。

除2021年第4季營收大幅成長外，光隆指出，在資產活化的效益也成果豐碩，包括大陸子公司股權處分案與宜蘭建案銷售均於第4季入帳，可挹注豐厚獲利，使得第4季每股純益可望締造新高峰。

展望今年，光隆認為，在下游庫存水位偏低及戶外機能服需求復甦，客戶下單積極，成衣今年接單預期樂觀，再加上去年的遞延出貨加成，2022年前三季產線已近滿載，將重返雙位數以上的高成長。而且成衣占總營收比重也將首次過半，將提升整體毛利率拉升的效益。另外，家紡與羽絨原料部門，則在客戶需求與價格平穩下，2022年也可維持穩定的成長。