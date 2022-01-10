匯鑽科（8431）今日公告2021年12月營收為新台幣1.47億元，較前一個月增加13.5％，亦較2020年同期成長11.1％；累計2021年全年營收為新台幣13.56億元，再創歷史新高，年增30.3％，主要受惠3C及硬碟兩大主力產品，以及新產品無線藍芽耳機的表面處理業務量大幅成長。

匯鑽科2021年合併營收再創佳績，主要在於美系客戶3C產品、3.5吋商用硬碟的表面處理業務持續成長，以及下半年新切入的無線藍芽耳機（TWS）表面處理業務量大幅增加。匯鑽科表示，美國3C品牌客戶自2020年下半年正式將Type C列為主要傳輸規格，並確認旗下的智慧型手機、筆電、平板及藍芽無線耳機等全系列產品的外觀件，均升級採用高階珍珠鎳製程，公司身為全球表面處理龍頭廠商，持續受惠此一商機，2021年珍珠鎳表面處理業務量年增率達兩成以上。

匯鑽科表示，在硬碟產品的表面處理方面，全球疫情紛擾加速雲端運算及資料中心對高速存取傳輸等需求大幅增加，帶動公司商用硬碟產品表面處理訂單持續成長，2021年美系及日系品牌客戶的伺服器及企業用3.5吋硬碟產品出貨量較2020年增加約2成。

匯鑽科進一步表示，公司今年成功導入的美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關Type C專用的高階珍珠鎳表面處理業務，自9月份開始量產後，出貨量逐月提升，公司近期更完成客戶終端產品認證，成功獲得美系大廠高階經典款及旗艦款無線藍芽耳機表面處理訂單，2021年TWS相關表面處理業務佔整體營收已達5～10％以上。

匯鑽科對未來展望持樂觀審慎態度，以目前客戶訂單狀況來看，美系3C客戶的新款手機、無線藍芽耳機以及硬碟表面處理業務量均可望穩健增長，公司近期完成自動化升級及產線優化作業，並與下游客戶取得共識，未來將可即時反映上游原物料漲價及供貨情形，動態調整出貨價格，維持公司營收獲利成長動能。