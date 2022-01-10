橘子集團（6180）10日公告12月營收6.6億元，月減21％，主要是因為《天堂M》上月推出大轉職活動，基期較高。年減17％，主係遊戲產品無大型改版、且正為寒假旺季籌備活動所致。

累計2021年全年營收為113.9億元，年增8％，受惠於《新楓之谷》今年營運表現亮眼，再加上新作挹注，為年營收歷史次高。支付事業部份，受益於遊戲事業成長，帶動GASH年度交易金額較去年同期成長37％、總交易筆數成長17％；橘子支付深耕超商合作及生活服務，年交易金額較去年同期成長154％、交易筆數成長67％、不重複交易人數成長106％。

橘子表示，展望1月，旗下主力遊戲產品將釋出改版活動與新職業；本月下旬將舉行「橘子嘉年華」春節版，以beanfun!為核心串聯集團旗下服務及資源，自1月20日至2月7日推出一系列活動。而因應農曆新年旺季，橘子支付將推出超商、中油通路加碼滿額高額零用金回饋。