桃園公布相關染疫確診圖。(市府提供)

桃園市長鄭文燦10日下午指出，中壢2國中預防性停課解除，明恢復上課。(蔡依珍攝)

中央流行疫情指揮中心10日宣布新增6例本土案例，6人全都是桃園人，釀3國中和2國小停課，桃園市長鄭文燦指出，其中早上開始停課的中壢2國中，因密切接觸的學生採檢都陰性，2國中預防性停課結束，明恢復上課，另龜山某國中下午預防性停課，靜待採檢結果，另2所國小因個別有學生確診，今起停課14天到寒假，學校要給予關懷。

鄭文燦說，新增6確診者年齡從不足10歲至40多歲，累計全市確診1083人、目前居家隔離人數631人。

鄭文燦說，1個案17487與歌友會相關，是歌友會確診姐姐案17369的女兒，是30多歲女性，7日匡列隔離，一採陰、二採陽，CT值20，相關疫調擴大匡列進行中。

另外5個案都和手推車居服員夫妻相關，其中案17503和案17506都是手推車員工，CT值分別是18.3、21.2，其中案17506的兒子就讀龜山某國中，早上獲悉確診後，該校也於下午全面預防性停課1日。

案17504是居服員就讀國小2年級的兒子，CT值18，已採檢239人，其中238人陰性，其同一補習班同年級的同學陽性確診，列為案17505，CT值25.4，這位補習班同學就讀中壢不同國小，連同補習班也匡列採檢496位，結果陸續出爐中。另補習班同學的哥哥就讀中壢某國中，一早已預防性停課，因哥哥採檢後陰性，將於明天恢復上課。

另案17507是居服員的乾妹妹，9日即匡列居隔，10日確診，CT值19，除職場已匡列採檢中，同住8名家人第一時間採檢後都陰性，其大女兒就讀中壢某國中，凌晨即預防性停課1天，因採檢結果陰性，也將於明日恢復上課，她另外2個小孩和居服員兒子就讀同國小，已停課14天到寒假，鄭文燦也指示教局局要給學校關懷輔導。

鄭文燦說，總計5所受影響學校，2國中預防性停課因學生接觸者採檢陰性將結束，明天恢復上課，2名學生持續居家隔離，另2所中壢的國小停課14天到寒假，1龜山某國中下午停課，仍靜待採檢結果。

鄭文燦強調學校一定要沒有風險才能恢復上課，有確診個案該校就要停課14天，且一確診後，該班同學若有跨班活動，有接觸的師生、有就讀安親班或補習班都要採檢。