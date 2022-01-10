桃機感染今再增6例本土，前台大感染科醫師林氏璧表示，昨日確診的居服員，照顧的7個家庭中，共12人目前一採都是陰性，均列為居家隔離，這是好事。另外，機場擴大篩檢後，機場也沒再新增新的職類別人員確診，這也是好事。不過他認為，仍要看社區中會不會突然出現和機場無關聯的病例，若有出現任一無關病例，那就是社區感染擴大了。

林氏璧今（10）於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，昨日確診的居服員（案17472）原本說無症狀，經衛生單位再疫調後，又改口稱1月8日曾有喉嚨乾的情況，推測該案的可傳染日為1月5或6日。

林氏璧說，該案曾照顧的7個家庭，共12人目前一採都是陰性，現在都列為居家隔離，這是好事。另外，機場擴大篩檢8924人，也沒有再多出新的職類別確診，這也是好事。

不過，目前社區仍持續承受風險，林氏璧分析，現在除了這些已知案例中，繼續匡列追蹤外，重點是要看社區中會不會突然出現和機場無關聯的病例，若有任一例出現，那就是社區感染擴大了，疫情可能要往下個階段準備；相反地，如果接下來出來的案例，都還是可以抓到和機場的相關性，那就是有控制在一定範圍。

林氏璧指出，社區風險持續上升，身邊若還有75歲以上，第一劑疫苗都還沒有打的年長者，多給他們關懷，「因為他們打完基礎兩劑疫苗，比大家打第三劑重要多了」。