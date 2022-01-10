中央公園行動導覽APP預計於農曆春節前上線，提供春節期間來訪的遊客完整服務。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市中央公園2020年12月開幕以來，深受民眾喜愛，園區內有多處特色景點及網紅熱愛的打卡點，吸引許多遊客專程到訪，為使遊客能依據不同需求體驗園區各項設施，市府建設局特別設計中央公園行動導覽APP，提供使用者不同遊園時間的路線規畫選擇、iBike位置查詢、停車場位置及園區相關環境資訊等功能，中央公園行動導覽APP預計於農曆春節前上線。

建設局長陳大田表示，園區占地達67公頃，以往進入中央公園時，因園區廣闊，遊客無法立即知道所在位置，藉由行動導覽APP的協助，可於園區內快速抵達特色景點，如12感官體驗區、芒草區、羅馬柱、天空穹頂等，同時提供周邊停車資訊供民眾使用。

建設局考量到有哺乳及如廁需求的遊客，在導覽APP引導下，順利找到園區內哺乳室及廁所；緊急狀況時，導覽APP也提供緊急通報功能，遊客通報後可即時獲得協助。

中央公園行動導覽APP預計於農曆春節前上線，提供春節期間來訪的遊客完整服務，讓遊客能一手掌握公園各項資訊，體現智慧化，方便遊玩中央公園，將美好遊園回憶留存心中。