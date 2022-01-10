中華電信10日宣布，Hami Pay與Pi拍錢包結盟服務再升級，除了Hami Pay整合Pi 拍錢包付款條碼提供客戶使用掃碼支付的服務，即日起還能以Hami Point點數折抵消費，點數使用管道更便利多元。

此外，Hami Pay也支援Pi拍錢包合作通路的店家掃碼付款，38萬間商家一掃即付，全面滿足客戶數位消費需求。

Pi拍錢包是由網路家庭 PChome online 子公司拍付國際資訊所提供的行動支付平台。

中華電信同時祭出「碼上就好Hami Pay」活動，1月10日起，使用Hami Pay掃碼支付並以Hami Point點數折抵該筆消費，可享Hami Point限量贈點回饋最高8％。

中華電信於1月10日至3月31日期間推出「碼上就好Hami Pay」優惠好康，活動期間使用Hami Pay掃碼支付，並選擇以Hami Point點數折抵消費，首次使用可獲得限量優惠Hami Point 20點，前2500名還可享5％消費回饋，若以中國信託中華電信聯名卡綁定消費，更可享最高8％回饋。

Hami Pay整合電子票證、信用卡、智慧繳費、雲端發票及Hami Point等功能，不僅提供客戶綁定電子票證隨嗶隨行，還能綁定信用卡以感應、出示Pi拍錢包付款條碼等方式消費，現在更可於Pi拍錢包合作通路店家掃碼付款，包含四大超商、生活百貨、藥妝店及PChome線上購物等38萬家店一掃即付，一機在手錢包帶著走！

中華電信表示，Hami Point一點等於一元，即日起新增使用Hami Pay掃碼支付可以Hami Point點數折抵，提供消費者更便利多元的兌點管道。Hami Point兌換涵蓋四大超商、百貨、家樂福等超過100家熱門電子票券，以及神腦生活、Hami市集、Superbuy等商城的上萬件商品。

中華電信強調，Hami Pay持續擴大通路合作，積極經營點數生態圈，統計2021年Hami Pay活躍客戶數成長約4成，未來將不斷深化與民眾日常連結。