台商資金回流、經濟成長率穩步攀升，台北市舊商辦大樓身價也水漲船高，據宏大國際資產公司今（10日）公布的最新調查，舊大樓已紛紛直追住宅行情，甚至地標型大樓，每坪已站穩百萬大關。

宏大國際資產公司今天調查指出，台北市商辦供不應求，雙捷運商辦交易續創新高；其中，新建中商辦待價而沽。

宏大國際資產公司總經理陳益盛表示，這二年資金回流效益持續噴發，股市突破萬八創新高，房市買賣則兵分多路北、中、南四處買屋、獵地。其中商辦市場價格也持續攀升。

據宏大國際資產觀察，台北市區因幾無新增供給、及地點不可取代性，因此價格順理成章持續上漲。

2021 年市場最高價格位於信義計畫區，最熱門的商辦大樓，則多位於雙捷運站商圈，如南京復興、忠孝新生商圈等，而且地標級的大樓單價幾乎都突破百萬元，與住宅價格逐漸趨近。

調查指出，近期商辦市場上最受青睞的標的，首推座落雙捷運站的南京復興商圈，已有數個案子成交單價超過百萬元；其次忠孝新生雙捷運商圈老商辦「世界貿易」大樓，也突破百萬單價。

由於商辦市場持續熱絡，因此有部分建商看好轉戰規劃商辦，可出售、可出租更具彈性，也在市場上獲得許多詢問及關注。