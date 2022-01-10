系統電子（5309）公布12月營收為2.25億元，年成長70.87％，累積全年合併營收為24.56億元，年成長率高達85.09％。系統電主力商品藍牙胎壓偵測器（TPMS）與儲能櫃在訂單及出貨量上都優於預期，使得年營收創掛牌以來新高。

受惠於車市科技對於遠端偵測系統越發重視，這也讓系統電獨家專利的藍芽胎壓偵測器(TPMS)近年備受市場重視。系統電所提供的TPMS具備高穩定性、低功耗、藍芽即時偵測與傳輸等特性，在裝設使用成本上也比RF TPMS更加符合經濟價值，因此吸引歐美及亞洲車用大廠青睞。據悉，系統電今年藍芽TPMS的出貨量已超越所有台廠RF TPMS總出貨量的兩倍；隨著車市回溫，亦可望持續挹注公司營運動能。

系統電另一主力產品為儲能設備，全球智慧電網的興起，2021年出貨量達到高峰，為了能維持在發展上的優勢，系統電持續著眼於門檻較高的工業用儲能設備，以及性價比較高的半導體廠用電，提供容量優於同業、穩定度較高，價格更實惠的高性價比產品，也因此去年起順利拿下與知名半導體廠合作機會，在未來國內科技大廠持續擴廠及汰舊趨勢下，系統電在儲能產品上可望繼續成長。