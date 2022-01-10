各大3C通路紛紛搶年前除舊佈新潮，全國電子就在16日前祭出「開運破盤限時特惠」，全館家電9折、大家電激省65折起，指定商品再享2萬回饋，更了解到每年年前都是換大家電的高峰期，因此不僅推出大電視直省3萬、洗衣機下殺萬元65折起，周末綠點10倍送買空調最高再送2000元，貨物稅減徵再退2000元，另再祭尊享LINE Pay 3C獨家優惠，買全國電子四大家電商品滿2萬即送888 LINE POINTS。

全國電子推出買電視先拿滿額禮，再享+1元多一件，包括Dyson直捲髮造型器、電動曬衣機，還享原廠回函送6000禮券，再帶走價值4萬元以上的視聽周邊好禮，買指定電視層層疊加優惠總回饋價值超過11萬。（全國電子提供）

另更聯手12家銀行最高送萬元購物金，指定商品全國電子好康回饋超過8萬元，還有買電視先拿全國電子電視滿額禮，再享+1元多一件，包括價值1萬6600元的Dyson直捲髮造型器、價值1萬4800元的電動曬衣機，還享原廠回函送6000禮券，再帶走價值4萬元以上的視聽周邊好禮，買指定電視層層疊加優惠總回饋價值超過11萬，讓消費者買好大電視與家人在新春共聚天倫時光。