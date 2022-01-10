新北小福袋外袋充滿老虎斑紋，侯友宜說，虎紋台語諧音為「好運」，象徵虎年「好運滿滿」，還示範虎爪會把錢抓進來，賺大錢。（陳慰慈攝）

春節腳步將近，迎接2022壬寅虎年到來，新北市長侯友宜今發表新出爐的雙語春聯「平安祥虎」，他說，「平安祥虎」用國語解釋是「平安享福」、用台語來說是「平安最好」，來回應今年希望平安最好，並能虎虎生風，帶來經濟蓬勃發展。即日起，市府1樓西側服務台週一至週五上班時間開放民眾索取春聯，新北市29個區公所也開放民眾就近領取。

對於過年期間發放福袋的行程是否會受到疫情而緊縮？侯友宜表示，防疫視疫情做每天滾動式檢討，相關活動用做最壞打算、做最好的準備；另鼠、牛、虎連三年的吉祥話都跟台語有關，他說，不管哪種語言只要是吉祥話，都可以好好來運用，讓大家拿的開心。

今年新北市的「平安祥虎」春聯是由新北青年書法家王意淳與台藝大合作設計，台藝大也是今年市府大廳春節佈置意象的設計團隊。「平安祥虎」春聯是一款創意的國台語雙語春聯，國語的平安祥虎是「平安享福」的諧音，祝福大家虎年諸事平安順心，開心享受幸福的每一天；而用台語來念的話就是「平安最好」的諧音，祝福大家虎年一整年都能平安無事，事事順心，有一個最好的金虎（好）年。此外，春聯上幸福每一天的福字，還藏有一個虎頭，取「福虎」的涵義，期許虎年福虎生豐，百業興旺。

虎年小福袋也同時亮相，福袋外袋充滿老虎斑紋，侯友宜說，虎紋台語諧音為「好運」，象徵虎年「好運滿滿」。內卡正面有隻燙金喜氣的祥虎以及新北各地的景點，背面則有貼著十元硬幣的老虎掌印，象徵「祥虎遊新北，新北祥虎玩」，為台語諧音的新北最好玩，邀請大家新春期間來新北走春，感受並體驗新北的特色美景及人文風情。

市府行政園區今年也特別以「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」三大主題設計新春佈置。「虎裏吉」是大廳中間的祥虎吉祥物搭配福虎生豐銅幣，吉為台語諧音的錢，期許來年金錢滾滾來；「虎裏愛」是大廳兩側的互動電視牆，以生動的動畫來傳達新年感恩的心；「虎裏平安」是大廳掛置的「平安祥虎」春聯，期許大家皆能平安幸福。