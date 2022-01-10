新冠肺炎疫情有再度擴大的趨勢，引爆全台各地第3劑疫苗追打潮。台南市從8日至今已有2萬398人打完追加劑，成大醫院、奇美醫院等大型專責醫師，本周末也將加開接種名額，市長黃偉哲10日除呼籲市民趕快施打第3劑疫苗，並保證疫苗數量一定足夠外，也宣布傳統市場、夜市及年貨大街，全面禁止邊走邊吃及試吃。

睽違2個多月後，台南市線上防疫記者會10日下午重新上線。市府衛生局表示，目前台南市共有25家醫院、37區衛生所、240家診所提供疫苗接種，莫德納、BNT、AZ、高端等疫苗都有，無論想要施打第1、2劑或第3劑的民眾，都可以依各院所的疫苗門診時間前往掛號施打。

黃偉哲指出，在1922平台還沒有恢復上線前，台南市還將視民眾的接種需求，隨時加開中大型疫苗接種站。本周六成大醫院也加開7600個疫苗接種名額；奇美醫院將於本周六加開500個BNT名額，下周六再加開1000個莫德納名額。

黃偉哲呼籲市民，除了中央流行疫情指揮中心不建議打過2劑AZ的民眾，第3劑再打AZ外，其餘無論基礎劑打什麼疫苗，第3劑都可以不挑疫苗種類施打，只要符合可以接種的時間，愈快打愈好。

黃偉哲還說，不管是逛夜市還是到市場買菜，都應全程戴口罩、落實實聯制登記、保持社交距離，市場及夜市也必須管制主要出入口、提供體溫量測及酒精或洗手設備、禁止邊走邊吃及試吃、定期環境清消。

至於年貨大街也應遵循上述規定，並做好攤商健康自主管理，南市府將不定期執行防疫宣導及稽查，籲請攤商及市民朋友確實配合防疫工作，共同平安健康地迎接新年。