預防新冠肺炎疫情再度嚴重復燃，台中市府依循中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，調整相關防疫措施，如有拍照、唱歌等情境，不可拿下口罩，歲末年終各項活動皆須全程戴口罩，且不得逐桌敬酒、敬茶，全力配合指揮中心政策全面推動防疫。

台中市府表示，持續加強宣導民眾外出全面戴口罩，外出除有適當區隔，補充水分外全面戴口罩，如有拍照、唱歌等情境，也不可拿下口罩，歲末年終各項活動皆須全程戴口罩，且不得逐桌敬酒、敬茶。

此外，因應第3劑疫苗接種，台中市符合施打第三劑疫苗資格的21萬名65歲以上長輩，市府特別於1月17日至21日一連五天，安排44個快打站，長輩只要在家裡等，里鄰長會發放疫苗接種第三劑接種通知書，提醒長輩依照通知書上的時間、地點，並攜帶健保卡、黃卡，就可到快打站接種疫苗。

目前台中市疫苗外展接種服務，包括：(1)文心森林公園站，1／10起至1／16止每日開站（星期一至五上午9至12時，星期六日下午1至4時；週一至週三提供BNT疫苗、周四至周日提供莫德納疫苗），1／17後開診情形，因目前承作院所及場地仍洽談中，待確認後將於市府衛生局官網公告。

(2)東協廣場每週六、日下午1至4時持續開站接種BNT疫苗至1／23止。