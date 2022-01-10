經濟部水利署於10日於彰化縣政府舉辦「企業社區來作半，防災心力齊展線-彰化縣在地企業參與水患自主防災社區運作說明會」，說明會由王藝峰副署長主持，林田富副縣長代表邀請縣內的企業以及社區參與，現場15家在地企業表達願意投入社區防災，協助在地社區防災，自助助人。

水利署副署長王藝峰表示，水利署自104年開始推動企業參與水患自主防災社區，由於極端氣候短延時強降雨的情況越來越頻繁，雖然在地社區防災已有相當的成效，但社區組織資源有限的情況下，擴大社區與企業合作，感謝這些企業無私的提供社區防災的經費、機具、支援避難場所，讓整個防災工作更完整，也讓企業在地方從事經濟行為才更有保障。

本次說明會共有謙實業有限公司、輝庭企業股份有限公司、潤鋒工程行、毅宏五金有限公司、維王羽毛廠股份有限公司、榮樹實業股份有限公司、慈恩社會福利慈善事業基金會、秋冬風味餐、挖仔小熊牙醫診所、帝寶工業股份有限公司、金永欽銅業有限公司、金大畜牧場、呈洲企業有限公司、佛教慈濟慈善事業基金會彰化分會、世平畜牧場等15家在地企業願意投入社區防災，水利署也希望透過本日的說明會，鼓勵更多在地企業與水患自主防災社區進行合作，挹注企業資源進入社區，企業社區共一家，一同進行防汛工作。