36氪報導，大陸互聯網龍頭騰訊傳出有意收購小米投資的遊戲手機公司黑鯊科技，騰訊有意在收購後將黑鯊科技業務重點轉向生產VR（虛擬實境）設備，配合騰訊提供的內容，被為騰訊布局「元宇宙（Metaverse）」的最新動作。

報導引述消息人士稱，小米持有黑鯊科技約46％股權，騰訊收購行動已獲得小米高層認同。其中一名消息人士指，騰訊擬以估值約人民幣（下同）26～27億元收購黑鯊科技，較黑鯊科技約30億元估值有折讓。騰訊尚未回應上述傳聞。

報導稱，騰訊若成功收購黑鯊科技，將會拼入由任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群（PCG）。黑鯊科技2017年由小米注資成立，至今只推出加強遊戲功能的智能手機，公司聯合創始人兼現任CEO羅語週，曾任華為公司中國地區消費者業務副總裁。

自Facebook公司正式改名為Meta後，元宇宙概念被廣泛應用，騰訊近期註冊「王者元宇宙」、「天美元宇宙」、「QQ元宇宙」等商標也引起關注。