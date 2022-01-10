八方雲集（2753）2021年12月營收為5.36億元，為單月歷史新高紀錄，較去年同期成長11.61％，累計2021年全年營收為59.55億元，較去年同期成長14.87％，主要成長動能來自梁社漢排骨門店的積極展店效益顯現。
展望後市，八方雲集旗下「梁社漢排骨」將繼續拓點展店，去年底開出的新品牌「芳珍蔬食」通過市場考驗後亦將拓點，同時八方雲集亦將正式進軍美國，第一季在加州開出第一家門市，整體動能持續增強。
八方雲集旗下的「梁社漢排骨」積極拓展門店，目前全省門店已經來到153家，展店計畫仍不停歇，預計今年至少再展70家梁社漢排骨門市。而繼「梁社漢排骨」與「丹堤咖啡」之後，八方雲集在台灣的第四個品牌「芳珍蔬食」，也於去年底開出第一家門市，推廣健康環保飲食趨勢。同時，「芳珍蔬食」也首度嘗試與集團內部的跨品牌合作，在店內上架丹堤咖啡飲品。
另一方面，八方雲集也持續佈局美國市場，預期最快今年第一季前，就會在南加州開設第一間海外門市，將會是融合「八方雲集」、「梁社漢排骨」及「丹堤」飲品多品牌的複合型店鋪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。