統振（6127）10日公告2021年12月合併營收為新台幣2.46億元，受惠於金融科技與通訊事業營運成長，年增7.52％；累計2021年全年合併營收為新台幣29.77億元，排除2020年同期統達之營收後（2020年9月分割子公司），2021年全年營收則較前一年度減少5.36％。

統振表示，12月營收年增率呈正成長，主要在於金融科技與通訊、流通兩大事業體之業績齊步成長所致。從統振2021年金融科技與通訊、能源、流通三大事業體之營收比重分別為53.69％、32.75％、13.56％來看，金融科技與通訊事業中，由於公司近年來積極拓展外籍移工之金融科技匯款市場，且於去年10月29日成功接軌沙盒實驗，成為台灣首家正式合法提供即時到匯以及假日到匯服務的移工匯款業者，帶動外籍移工使用旗下Q pay APP系統進行小額匯兌的需求增加，統計2021年度總會員數大幅年增54％，全年匯筆數亦同步大增61％，奠定金融科技與通訊之營運規模放大，也同時助力統振整體獲利表現持續精進。

統振進一步表示，觀察外籍移工在台近68萬人次的生活需求，有龐大的市場開發空間，隨著疫情加速全球金融產業大洗牌，外籍移工對於金融科技（FinTech）服務的需求則日漸卓大，不僅僅是目前的小額匯兌而已，亦有許多生活娛樂等各面向需求是當今環境無法被完全友善人性化，統振將憑藉多年所打造外籍移工業務領域護城河，強化布建越南、菲律賓、印尼等東南亞各國的專業人才，落實KYC、AML作業，深化Q pay APP的友善金融環境，創造值得外籍移工信任的、可以安心的匯兌的金融用戶體驗，隨著台灣外籍移工開放重啟入境，持續開拓在台外籍移工金融科技（FinTech）更多的市場份額。

展望2022年，統振維持審慎樂觀看法。在台商回流擴廠增產、基礎建設發展、建案完工等效應下，台灣勞力供需缺口明確，使得政府近期除了逐步開放外籍移工來台，也加速研擬期滿六年、有技術、及薪資門檻達一定水準之資深移工可申請成為台灣移民，統振期待隨著外籍移工人口增加，將有望帶動公司金融科技與通訊的營運表現以及Q pay APP系統市場占有率，齊步蒸蒸日上，創造整體營運長期穩健發展。