大同3C「黃金周酬賓盛」 獨家推出好禮七重送 16:252022/01/10 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同3C在16日前祭出「黃金周酬賓盛」，獨家推出好禮七重送。（大同3C提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同3C在16日前祭出「黃金周酬賓盛」，獨家推出好禮七重送，活動期間於全台直營門市打卡並標示指定字樣即可獲得虎年限定紅包袋、會員限定消費滿1元送幻彩醫療口罩，而全館單筆消費滿888元即送虎年限定春聯，會員限定單筆消費滿4000元，再送百元黃金周Gold物幣，全館消費每滿5000元即送回饋金200元，全館消費滿2萬5000元以上再享好禮三選一，最後買Panasonic、LG指定商品再送獨家限定好禮，讓消費者在年前準備換好新家電來過年。 大同3C推出買Panasonic國際牌指定冰箱、洗衣機除原廠好禮外，加碼再送回饋好禮。（大同3C提供） 量販初一福袋 送台積電股票 台北電器展 LG洗碗機登台 #黃金周 #好禮 #消費滿 #限定 #3C 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BABY限定！新北市圖「寶寶愛看書」活動登場 18:372022/01/05 生活 台酒草莓調酒 限定全聯上市 14:432022/01/07 財經 太魯閣晶英酒店迎虎年 官網訂春節一泊二食食住房專案有優惠 11:502022/01/10 財經 瑪莎拉蒂VS.保時捷 四大超商福袋比拚看這裡 20:052022/01/04 生活 新光三越「我不是胖虎」4米高春節裝置藝術迎虎年 19:292022/01/05 生活 羨煞海外霹靂粉 《素還真》電影主題展1／7搶先登場 17:232022/01/06 娛樂 中市農產品結合電商推春節好禮 香米吃滿一整年 19:412022/01/05 生活 黃金周摻一腳 柯文哲酸林靜儀 失言沒比我少 04:102022/01/06 焦點要聞 一秒變網美 一中愛廣場打造智能AI裝置藝術 09:352022/01/05 生活 T1聯盟》HAPPY 豹’s Day！雲豹豹紋日推多項主場優惠 17:482022/01/06 體育 明登場 台北電器空調影音3C展優惠好康連連 04:102022/01/06 投資理財 生活熱門新聞 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 本土新增6例足跡曝光 逛中壢SOGO、家樂福、全聯 - 生活 醫嗆指揮中心不敢禁內用 陳時中動怒回7字 - 生活 逛高級百貨！孩子爬57萬「米妮頭」 下秒倒地摔爛 家長慘賠 - 生活 一天暴增12例本土 醫預言最慘結果：大家都不用過年了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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