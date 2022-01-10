大同3C在16日前祭出「黃金周酬賓盛」，獨家推出好禮七重送，活動期間於全台直營門市打卡並標示指定字樣即可獲得虎年限定紅包袋、會員限定消費滿1元送幻彩醫療口罩，而全館單筆消費滿888元即送虎年限定春聯，會員限定單筆消費滿4000元，再送百元黃金周Gold物幣，全館消費每滿5000元即送回饋金200元，全館消費滿2萬5000元以上再享好禮三選一，最後買Panasonic、LG指定商品再送獨家限定好禮，讓消費者在年前準備換好新家電來過年。

大同3C推出買Panasonic國際牌指定冰箱、洗衣機除原廠好禮外，加碼再送回饋好禮。（大同3C提供）