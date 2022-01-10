農曆過年即將到來，台北市議員秦慧珠與台北市城市發展交流促進會舉辦「2022寒冬送暖送愛心活動」，現場發送1,800份愛心福袋，送給松山區、信義區的低收入戶、弱勢家庭，以實際行動溫暖大家的心。此外，活動現場還包括美食小吃、趣味遊戲、免費健康檢查等攤位，讓前來參加的民眾好吃又好玩！永慶房屋熱情共襄盛舉，不只贊助活動所需帳篷，也擺設兩個攤位與民眾一起同樂，發揮企業力量助地方向上成長。

公益園遊會傳遞社會溫情 吸引超過千人參加

秦慧珠議員自十多年前就開始舉辦寒冬送暖活動，每年發送愛心福袋，讓弱勢家庭在新年感受到社會的溫暖，同時也透過公益園遊會邀請社會大眾同樂，一起關懷弱勢族群。今年公益園遊會引起各界熱烈迴響，共吸引超過3000人參加，現場氣氛超歡樂。台北市副市長黃珊珊、市府各局處長官及立委蔣萬安、立委費鴻泰等貴賓也到場支持，並祝福現場民眾2022年新年新氣象，虎年吉祥、事事順心。

永慶房屋熱情響應公益園遊會，發揮團結合作的精神，與地方一起共好成長。(圖/永慶房屋提供)

台北市議員秦慧珠分享，受到M型化社會及低薪的影響，許多經濟能力不佳的弱勢家庭生活越來越艱困，再加上今年受到本土疫情的影響，有更多的家庭面臨減薪、失業等困境。我們長時間募集地方的愛心物資贈送給低收入戶、弱勢家庭，包括日常所需的民生用品，品項十分豐富，從吃的到用的都有，希望透過愛心園遊會豐富的活動，傳達滿滿的溫情給弱勢家庭，祝大家都能過個好年。

天冷心不冷！永慶房屋與民眾同樂歡慶虎年

永慶房屋除了贊助帳篷外，也特別規劃趣味的套圈圈、撿酒瓶等挑戰遊戲，只要完成遊戲任務就可以免費獲得超美味的爆米花或棉花糖，用甜甜的滋味溫暖大家的心，吸引許多大小朋友前來挑戰，現場歡笑聲不間斷。

永慶房屋規劃趣味遊戲、準備精美小點心與現場民眾同樂，現場歡笑聲不間斷。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋業管部陳賜傑協理表示：「去年永慶也有響應秦慧珠議員舉辦的寒冬送暖送愛心活動，今年很開心再次收到邀請，讓永慶一起參與這麼有意義的公益活動，幫助社會上需要協助的弱勢家庭。永慶的同仁也提前規劃攤位遊戲，準備精美小點心，為的就是讓前來的民眾感到開心、幸福，活動當天人潮絡繹不絕，即使天氣寒冷，大家的心卻是暖的！也期待未來持續協助地方活動，發揮永慶人團結合作的精神，與地方一起共好成長。」

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