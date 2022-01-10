國內發生新冠肺炎Omicron變異株本土確診案例，縣長林明溱10日主持縣務會議時表示，全國維持二級警戒，各單位應依照中央防疫規範做好防疫工作，並呼籲民眾全程戴好口罩，並落實勤洗手等個人防護措施，以確保身體健康。

林明溱說，中央流行疫情指揮中心宣布從1月9日至1月24日維持二級疫情警戒，希望縣民確實配合，出門一定要全程戴口罩。另外，中央也開放第2劑接種滿12周，即可接種第3劑加強劑，符合資格民眾可逕洽縣內85家合約醫療院所接種。

此外，林明溱指出，南投縣去年採購13萬7000劑四價流感疫苗，截至目前施打率逾9成，全縣疫苗結存8786劑，為維護縣民健康，接種資格已放寬，只要年滿6個月以上者皆可接種，請民眾盡速至合約醫療院所接種。

衛生局長陳南松表示，因應本土確診案例增加，中央調整防疫規定，外出必須全程戴口罩，運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課，也必須戴口罩。

農林漁牧工作者於空曠處如田間、魚塭、山林工作、海濱活動、於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮溼場合、外出時飲食需求等例外情形得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩。

營業場所及公共場域含交通運輸，應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。賣場、超市、市場加強人流管制，保持社交安全距離，不開放試吃；宴席不得逐桌敬酒、敬茶。