「寒士尾牙吃飽三十」今年改為送禮到家，創世基金會邀請大家寒冬送暖。（創世提供）

就讀高中的小慧出身弱勢家庭，全家僅靠父親擔任油漆工微薄收入過活，父母對小慧的教育支出經常一籌莫展，在世界展望會教育扶助金的幫助下，小慧從國小穩定升學。展望會表示，再過2周就是農曆春節，正當大家歡喜預備過個豐盛好年之際，社會角落中，仍有許多生活陷入困境的弱勢家庭、孩童亟待外界關懷。

小慧的母親患有關節炎無法工作，還有年幼的弟弟要照料，全家僅靠父親擔任油漆工微薄收入，自2014年起接受展望會幫助，從國小穩定升學至高中，透過參與展望會的綜合才藝班，不論數學、歌唱或球類運動都有好表現，小慧希望未來順利考取大學，並成為護理師，讓自己有足夠的醫護專業照顧媽媽。

世界展望會指出，台灣貧富差距持續擴大，加上疫情衝擊服務業與短期工等工作機會，弱勢家庭需求有增無減，展望會所服務的兒少家庭中，有近8500戶弱勢家庭面臨物資與經濟的迫切需求，去年就提供8萬6031人次的助學金。

台灣世界展望會東區辦事處處長蕭文榮感謝日暉國際渡假村、台東桂田喜來登酒店、秀泰影城、統一書局等愛心企業響應「紅包傳愛」行動，即日起至2022年2月28日止，邀請台東民眾參與「紅包傳愛」、送出紅包，幫助弱勢家庭與孩童過一個安心好年！凡單筆捐款金額達1000元，即贈「馬力說」獨家設計紅包袋一組。

另外，由創世、人安、華山基金會策略聯盟辦理的「寒士尾牙吃飽三十」活動，今年為配合防疫取消團圓宴，改成送禮到家，由專人親送到植物人家庭，並致贈500元應急紅包，也希望善心人士踴躍送暖。