台電規畫填海造陸18.6公頃，將基隆協和發電廠改建為第4座天然氣接收站，永續海洋外木山工作室今天舉行記者會，國立台灣海洋大學名譽教授李昭興提出，基隆嶼底下有座活火山，可鑽井獲取熱源，希望政府撥經費發展技術，改建為「地熱發電廠」，不僅對環境衝擊小，每年也只需花費一部分維護費用。

基隆外木山海域具豐富海洋資源，若填海造陸恐造成天然海岸、海洋生態與漁業資源嚴重破壞，地方反對聲浪四起，民代、環團紛紛要求，政府能重新評估方案。​今天上午10點永續海洋外木山工作室邀請學者，到協和里民活動中心舉辦「外木山協和電廠地熱發電說明會」，提出不同方案，盼讓更多人了解。

國立台灣海洋大學名譽教授李昭興表示，基隆嶼底下有一座新瀨海底活山，是座活火山，中心點離外木山約4公里，可以從陸地鑽井再打斜井約2公里，就能取得火山的熱源。初步評估，從新北焿子坪、外木山到海底火山至少有500百萬瓦地熱潛力，相當於一座協和電廠機組。

台灣地熱協會秘書長王守誠指出，國內對地熱研究資源不多，2017年得知基隆海底有活火山後，發現具豐富地熱資源，但技術上需要政府支持，包括空間評估、探勘、確認地熱資源等，他提及，NASA噴射推進實驗室對於黃石國家公園發進行研究，發現地熱發電是解決火山噴發的方法之一，盼我國政府能正視地熱開發。

王守誠說，地熱發電與興建天然氣有相同效益，要看政府將資源放在填海造陸或技術發展，他認為，開發天然氣未來還有能源燃料進口費用，重要性也可能會隨科技技術提升降低、成本提高，地熱則是在建廠後，每年只要負擔約5％維護費用，希望中央以長遠角度看待。