桃園機場群聚自1月3日爆發以來，已累積30人確診，雖然以清潔員為感染大宗，但機場手推車、防疫車隊司機、保全也都中標，顯示機場園區內的感染管控仍有待加強。今衛福部長陳時中透露，經護理國家隊前往了解後發現，桃園機場內部至少存在205項缺失，將協助桃機進行改善。

為釐清桃園機場內部的感染管控缺失，指揮中心日前組成護理台灣隊前往進行釐清，初步找到28個感染熱點，共計有205項缺失，而缺失部分可分為三大類，第一，工作人員不清楚感染管控的訊息與原則，第二，機場人員的防護設備穿脫不當，第三項則是在清潔消毒過程中，沒有用對方法，都有待進一步改進。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳今前往桃園機場進行了解，她指出護理台灣隊目前共在桃園機場發現28個感染管制點，包含入境旅客從落地到搭上車的所有動線，例如廁所、工作人員休息室、行李轉盤、防疫車隊乘車處等。

蔡淑鳳說，在這28個感染管制點中，又發現205項缺失，其內容共可分三大類，第一項是工作人員不清楚感控原則，第二項則是防護設備穿脫不適當，例如將口罩戴超過8小時，第三項則是清消過程的不恰當，如消毒液的稀釋比例，以及抹布的擦拭方法都不正確等。

蔡淑鳳指出，機場的清潔人員、保全以及防疫司機在過去2年都相當辛苦，但過去清潔員都專注在「清潔」，如今則將「防疫」納入通盤考量，要求機場將防疫做好做滿。

她舉例，例如以前機場工作人員沒有穿戴防護設備，現在則要求穿戴口罩、隔離衣、護目鏡等，而穿脫過程中若沒有辦法區分好，很容易造成交叉感染，因此需要護理人員進行一對一教學，才能有效保護工作人員及其家庭。