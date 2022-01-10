桃園市長鄭文燦10日在疫情說明記者會指出，要過一個平安的好年，每一天都是考驗、都是壓力測試期，目前匡列範圍大，但都是可確定的感染源，桃園也祭出加嚴版規定，政府或民間舉辦的大型活動和尾牙、年終聚餐都已取消或延後，減少群聚、減少脫口罩的機會，呼籲市民口罩戴好戴滿、第三劑打好打滿。

鄭文燦說，追蹤疫情很辛苦，每一個確診個案他的活動史，包括家庭、職場、學校、社區，都要追蹤採檢，目前金嗓歌友會市府採取清查的方式，曾經到過歌友會、或曾經進入麻將間或辦公室者，分別採檢和居隔，希望完全控制，目前金嗓歌友會有3個確診，加上已經居隔的女兒二採確診，其他並沒有新增案件；另外忠貞市場專案，已採檢兩輪，大概1000多人也都是陰性，2個專案如果沒有新增個案的話，大致上可以完成。

鄭文燦提到，目前匡列採檢情況，雖然範圍很大，但都是在可確定的感染源，或者是隔離的採檢範圍，有的是二採、有的是社區篩檢出來的，希望用精準疫調匡列隔離，加上擴大社區採檢的方式，雙管齊下，第一時間找出所有潛在個案。

鄭文燦不諱言，社區足跡可能比較多一點，跟足跡重疊的民眾，可以到社區採檢站去採檢，如果有症狀或者沒有症狀想要去採檢，現在有6個採檢站，如果萬一足跡變多了，我們還會再擴大。

市府也祭出加嚴版的規定，鄭文燦說，要過一個平安的好年，每一天都是考驗、每一天都是壓力測試期，請所有市民要提高個人防護，口罩戴好戴滿、第三劑打好打滿，拜託所有市民配合。

鄭文燦說，這段時間，有些政府部門舉辦的、民間部門舉辦的大型活動，幾乎都已經取消或延後，有些尾牙或年終聚餐也都取消了，學校的感謝餐會也已請教育局通知各學校，一律要延到春節以後，目的是要減少群聚、減少脫口罩的機會，相信大家可以一起努力。