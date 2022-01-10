喬山（1736）10日公布自結2021年12月合併營收41.91億元，月增55％、年增6.78％，2021年度合併營收，首度突破300億元大關，來到307.2億元，年增8.3％，無論單月及全年合併營收，雙雙改寫歷史新高。

喬山因獲得歐美大客戶積極下單，2021年12月合併營收41.91億元，創下單月新高，2021年度合併營收307.2億元、年增8.3％，創歷史新高，若以美金計價年增14.4％。

喬山表示，經過近二年的疫情干擾，健身房自2021年6月起會員回流增速，帶動健身房擴點及汰舊換新拉貨熱潮，市場復甦氣氛濃厚，公司商用12月營收及全年營收雙增，增幅高達六成。

同樣地，喬山2021年12月家用市場受惠於歐洲最大健身房連鎖Basic-Fit的「B2B2C」新通路，正式開賣，拉升公司家用營收月增五成，且此新通路的銷售模式，可望延伸至其他健身房業者，在全球家用市場萎縮的狀況下，喬山在2021年仍舊維持與2020年相同的家用營收規模，新通路及新產品未來產生的效益，值得關注。

喬山指出，2021年因運價及原材物料價格上漲因素，公司獲利受到侵蝕，惟近期需求升溫與漲價效應發酵，將帶動未來營收及毛利率的成長。喬山也持續開發符合潮流及客戶需求的新產品，並有效的降低成本，以確保公司競爭優勢及市場地位，正面迎向新的一年。