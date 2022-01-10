有應媽保佑！ 員林混凝土車失控撞翻 駕駛幸運獲救生還

監視器畫面曝光 員林員南路混凝土車失控撞翻 駕駛幸運獲救生還

彰化員林市通往知名藤山步道、員林運動公園的員南路，10日下午發生重大車禍，一輛混凝土車下坡時疑似未注意前方路況又未保持安全車距，不慎追撞前方吊車後，失控翻覆後車頭和車身反折，駕駛受困車內動彈不得，警消獲報到場，花費1個半小時才將人救出，所幸意識清楚、無生命危險；肇事原因仍在釐清中。

通往員林市藤山步道、員林運動公園的員南路，下午發生重大車禍事故，一輛混凝土車追撞前方工程吊車後翻覆，直接橫躺在有應媽祠外，廟前香爐慘遭撞爛。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

通往員林市藤山步道、員林運動公園的員南路，下午發生重大車禍事故，一輛混凝土車追撞前方工程吊車後翻覆，直接橫躺在有應媽祠外，廟前香爐慘遭撞爛。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

通往員林市藤山步道、員林運動公園的員南路，下午發生重大車禍事故，一輛混凝土車追撞前方工程吊車後翻覆，駕駛受困車頭一個多小時後，幸運獲救生還、意識清楚送醫，無生命危險。（謝瓊雲攝）

初步了解，年約30歲的混凝土車駕駛自員南路山區往市區行駛，行經260巷有應媽祠附近，忽然追撞前方的工程吊車，隨即失控翻覆，整輛車翻倒在有應媽祠前方，廟前的香爐當場被撞爛，駕駛也受困在車頭動彈不得。

通往員林市藤山步道、員林運動公園的員南路，下午發生重大車禍事故，一輛混凝土車追撞前方工程吊車後翻覆，駕駛受困車頭一個多小時後，幸運獲救生還、意識清楚送醫，無生命危險。（謝瓊雲攝）

通往員林市藤山步道、員林運動公園的員南路，下午發生重大車禍事故，一輛混凝土車追撞前方工程吊車後翻覆，駕駛受困車頭一個多小時後，幸運獲救生還、意識清楚送醫，無生命危險。（謝瓊雲攝）

當地林厝里長蕭富子表示，第一時間聽到超強大的碰撞聲響，立即衝出里長辦公室前往查看，只聽見駕駛狂按喇叭求救；附近居民也全都嚇得跑出來查看，還有里民目擊第一時間翻車後，車頭狂冒白煙，由於車上機油、汽油漏滿地，擔心會火燒車，讓大家很緊張；所幸最後駕駛幸運獲救，且奇蹟生還，沒有受到嚴重傷勢，也讓里民直呼，真是有應媽顯靈，暗中保佑！

警消獲報到場處理事故，花費近一個半小時，才終於破壞車頭，將受困駕駛救出，駕駛不僅意識清楚，肢體還能自行伸展活動，讓警消都感到不可思議；詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。