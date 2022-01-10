計程車司機李健忠不滿酒醉乘客亂踢座椅，竟持螺絲起子猛刺對方頭、頸部十多下，導致頸椎脊髓損傷及右肢無力失能，檢方依殺人未遂罪起訴求處無期徒刑，台北地方法院審理後，判刑8年。可上訴。

51歲李男從2004年起多次因不滿被人超車，或與乘客爭執細故，動輒對人暴力相向，一度被提報流氓，2006年9月9日，李因巷弄會車持刀猛刺邱男38刀致死，當時法院考量他精神耗弱，輕判14年8月徒刑確定。

李男2019年6月28日獲假釋出獄後，繼續開計程車，去年4月4日凌晨搭載廖姓男客行經新店區安民街時，不滿廖發酒瘋在車上亂踢，把廖拖到車外，用螺絲起子猛刺頭、頸十多下後離去。

台北地院考量李男因一時情緒失控即持械攻擊乘客，並有意致其於死，影響社會治安甚鉅，所為應受相當程度之刑事非難，考量他犯後除主張其先遭被害人毆打外，坦承大部分客觀事實，依殺人未遂罪判刑8年。

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