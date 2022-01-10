據日經新聞報導，日本Panasonic是最新一家有提供員工周休3日工作選項的大型日本企業，也就是每星期辦公4天也可。

過勞死，常常在日本的工作環境聽到並不陌生。但德國廣播公司DW曾報導，為了要讓日本民眾的工作與生活相互平衡，當地政府在2021年6月時，建議過日企允許員工可選擇每周只要工作4天就好。

日本公共電視NHK指出，Panasonic支持工作多元化，好讓員工利用多出來的1天假期，從事自己喜歡的事項或好好休息。另外，還包括不用每天進辦公室的遠端工作，以及家人不同意或自己不想要的話，可以不用負笈千里去其它地方工作。

其它日企，例如鹽野義製藥，還有系統開發商Encourage Technologies都將從4月開始，提供員工工作4日的選項。日本官方也出具報告，2020年日企約有8%，每周可以選擇休假兩天以上。

不過，在日本周休3日只是起步，對美國來說，卻已實施了幾十年了。有的美商為了求才，不拘泥於僵硬的公司規章，早就允許員工彈性的多元化工作方式。

上周，總部位於舊金山的電商新創公司Bolt，已正式推行周休3日制度，理由是1周工作少1天，更能兼顧與生活之間的平衡感。