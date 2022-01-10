改裝車噪音深夜擾民，大園警取締違規，一夜逮20件。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車噪音深夜擾民，大園警取締違規，一夜逮20件。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾。大園警方於9日凌晨在大園區及觀音區台15線沿線，共攔查輛汽機車50餘輛、取締20件違規。

大園分局指出，大園、觀音因假日深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，對此警方於9日凌晨0至6時出動30名警力，在台15線沿線的國際路及觀音濱海路保生段，實施威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。

警方表示，9日凌晨共攔查52輛汽機車，共舉發無照駕駛、不服交通稽查、闖紅燈、車牌掛口罩等交通違規20件及酒後駕車2件，另查獲違規改裝排氣管2件，將通報桃園市政府環境保護局及監理單位召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。