台塑四寶釋出對第一季展望，由於適逢傳統農曆年，故對於首季營運持保守預期，原油部分，全球原油庫存從第一季逐漸增加，加上市場預期聯準會可能於第二季升息，使資本市場震盪，影響油價從高點回檔修正。
台塑(1301)表示，由於第1季適逢農曆春節，出貨天數減少，且開工率及產銷量低於去年第4季，加上石化產品行情走軟，本季平均價格比去年第4季下跌，因此，預期第1季營業額將比去年第4季減少，惟3月起步入傳統需求旺季，客戶買氣可望逐步增溫，並推升產品價格。台塑第1季有13個廠安排歲修，比2021年第4季6個廠多7個廠，產銷量減少，預估開工率88%低於去年第4季92%。
南亞(1303)表示，預計1月營收會較2021年12月略減，主要是因為1月德州EG2配合上游檢修，停供乙烯，計劃性停車，產銷量減少，再者，環氧樹脂因外銷船運因素及原料下跌與大陸新增產能投產，客戶採購趨向保守，影響營收。展望第一季，南亞表示，預估單季營收會相較去年第四季略減，各產品部份，電子材料營收持平或略減，其中ABF市況持續暢旺，銅箔、銅箔基板維持穩定；環氧樹脂營收減少；化工產品營收略減，其中2EH 2定檢完成，外售量增加，但美國德州EG2計劃性停車及台灣BPA4停車檢修，產銷量減少；另外，聚酯產品營收持平或略減，主要是台灣及大陸廠受農曆春節假期，工作天數減少影響，但美國廠無假期因素干擾，交運量正常。
台化(1326)表示，展望2022年，新冠疫情的發展還是難以預測，塞港、缺艙、缺櫃致使運輸能量緊張、運費亳無節制的上漲，這些情勢目前還在，導致供應鏈仍然不正常、通膨壓力持續，加上能源成本上漲，大陸石化、塑膠新產能大量投放，客戶心態將持續保守，營運比2021年困難，可是，疫情若是朝輕症化，疫情的管制措施減少，經濟活動逐漸正常，供應鏈逐步恢復，而且因人力不足導致的塞港解決，世界運輸漸漸正常，運費下滑，成本減輕，經濟有活力，消費力增加，新產能陸續消化，也不是不可能的事。今年農曆年假橫跨一、二月，市場預期保守，業者停工日數估計會比往年多，也比較早，元月份合併營收預估比2021年12月減少，2月也差不多，營業的量、價皆減少；因此，第一季估計合併營收比去年第四季少，也是量、價皆減少，不過其中售價差54億為主要。
台塑化(6505)表示，產油國持續增產原油，且油品需求旺季尚未來臨，國際能源署預估2022年上半年原油供給高於需求185萬桶/日，全球原油庫存從第一季逐漸增加，加上市場預期聯準會可能於第二季升息，使資本市場震盪，影響油價從高點回檔修正。台塑化預估，1月煉油廠平均日煉量45.8萬桶/日，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量41.4萬桶/日(77%)；輕裂廠第一季配合下游需求維持高產能利用率。
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