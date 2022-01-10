汎德永業（2247）今日公告2021年12月合併營收為32.7億元，年減27.6%，主要受到新舊年式切換影響，部分車款交車時程遞延到2022年首季。2021年全年合併營收421.2億元，年增率6.47%，仍寫下歷史新高紀錄。

汎德永業強調，上述遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵；看好豪華車品牌BMW、Porsche主力車款陸續抵港，有利2022年銷售動能續強。

去年雖受到本土疫情與晶片短缺影響，然因BMW的配額供應相對穩定，BMW長年熱賣車款X系列休旅車持續繳出亮眼銷售成績，加上Porsche重磅電動車Taycan自上市以來維持高買氣，帶動汎德永業2021年全年表現優於國內整體新車市場表現，並創下全年新高的歷史紀錄。

汎德永業看好國內電動車市場的發展，BMW全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版今年訂單配額已完售，預計第一季新車抵台後起即可陸續交車。

汎德永業進一步指出，2022年為BMW全新產品線最為強勢的一年，除了全新電動車外，X系列休旅車於日前發表全新8款車型，4系列Gran Coupe與M4也即將抵台交車，待新車抵台將能大力挹注業績成長動能。

此外，Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、Macan目前銷售依舊維持高檔，Porsche首款純電獵跑Taycan Cross Turismo已正式抵台開始陸續交車，日前甫發表的全新Macan、全新Macan S、全新Macan GTS三款車型，預計今年上半年抵台，將能再掀一波新的交車熱潮。目前Porsche全系列新車接單熱絡，產品呈現供不應求，在訂單滿手的情況下，公司也積極與品牌總代理認陸續交車進程，爭取更多新車配額。

汎德永業進一步表示，2021年維修保養業務維持5.11％年成長的好表現，逐年穩健成長趨勢不變，加上未來將新增「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、「台中保時捷4S多功能展示中心」兩大據點，對公司長期發展持續帶來助益。