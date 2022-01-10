韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)公布2021年12月自結合併營收2.06億元，月增8.57％、年增達18.21％，改寫歷史次高。使第四季合併營收6.03億元，季增達63.31％、年增達17.95％，刷新歷史新高。累計全年合併營收17.96億元，僅年減0.55％、亦創歷史次高。

豆府表示，去年12月隨著疫情稍緩，各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，使集團各品牌門市營收持續暢旺，帶動第四季營收顯著躍升創高。全年雖仍略受5月以來的三級警戒影響而微幅衰退，但累計營收衰退幅度自9月起逐步收斂，展現集團營運實力。

截至2021年底，豆府餐飲集團總店數達60間，包含「涓豆腐」21間、「北村豆腐家」15間、「韓姜熙的小廚房」10間、「飛機河粉」8間、「銅盤」2間、「姜滿堂」2間、新品牌「釜山宗家」及「帕泰家」各1間。

展望2022年，由於疫情仍未遠離，豆府餐飲集團除將持續做好各項防疫準備、讓消費者安心用餐外，秉持著「視夥伴如親」的集團企業精神，宣布所有員工自2022年元旦起全面調薪，感謝員工在疫情中的辛苦付出。

隨著1月正式進入尾牙旺季，豆府預期旗下各品牌推出的尾牙專案，可望有效帶動集團營運，同時亦推出團圓年菜組搶食春節年菜圍爐商機，並開發獨門款「韓國泡菜一隻雞」搶攻春節禮盒市場，預期亦可望為營運帶來正面挹注。

同時，豆府今年亦將持續積極展店，創始品牌「涓豆腐」將在1月上旬正式插旗新竹縣首座百貨商場─新竹遠東百貨，搶攻新竹科技城的商機和人潮。