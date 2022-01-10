為提升虛擬貨幣資產安全性，自2020年起，凱基銀行與台灣前兩大虛擬貨幣交易平台「ACE虛擬貨幣交易所」共同合作「新臺幣資金信託保管」業務，保障客戶交易安全。合作期間觀察到ACE交易所會員多為較易受疫情及通膨等環境影響的24至40歲的青壯世代，凱基銀行於是與ACE交易所進一步合作共同推出「ACE速還金」貸款專案，即日起至3月31日前申辦，可享前90天0.01%超低利率優惠，最高可貸新台幣50萬元，無論是否為ACE交易所會員，只要透過專屬連結皆可申請，服務青壯年客戶解決各種生活資金需求。

ACE交易所擁有台北及台中兩間虛擬貨幣交易所實體服務門市，與政府調查局、刑事警察局、165防詐騙網攜手合作防範詐騙洗錢。由於會員多為正努力衝刺事業的24至40歲的青壯族群，凱基銀行觀察到，ACE交易所的部分會員除有資金需求外，申辦貸款最在乎的條件為利率、開辦費與便利性。凱基銀行提供的「ACE速還金」即可讓客戶免費申辦，24小時隨借隨還，且有動用才計息，彈性便利的特性最能滿足努力為生活打拚年輕小資族的需求。

「ACE速還金」專案最高可貸新台幣50萬元，客戶若於3月31日前申辦，可享前90天0.01%超低利率優惠，此外，凱基銀行更加碼送幸福，限時免開辦費。若以貸款金額10萬元計算，前90天利息只要3元！