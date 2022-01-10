吳柏宣（右）與吳柏俞（左）於手術室一起執行肝臟手術。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

多重器官移植手術分秒必爭，高雄醫學大學附設中和紀念醫院日前執行該手術時，團隊中負責換肝的醫師吳柏宣和負責換心的弟弟吳柏俞合作無間、默契十足，搶救生命無數，在院內更有「心肝好兄弟」的封號。

吳柏宣今年35歲，和弟弟吳柏俞相差3歲，兩人從國小、國中、高中到大學，讀的都是同一所學校，大學讀高雄醫學大學醫學系，踏入職場後，也恰巧同在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務，兩人號稱外科的「心肝好兄弟」。

「外科是很有挑戰性的工作」吳柏宣表示，父母親皆非醫學背景，從小也沒有要求他們一定要當醫生，沒想到兄弟兩人對醫學都很有興趣。

吳柏宣當實習醫師時就對臟器充滿好奇，喜歡挑戰高難度手術，最後決定留在第一線打拚。吳柏俞當時曾陷入選擇科別的徬徨，獨自前往印度、尼泊爾旅行當背包客，從惡劣環境中看見生命的美好，打起精神找回行醫的熱情。當同學紛紛選擇皮膚、醫美等熱門科別時，吳柏宣及吳柏俞分別選擇了冷門的一般及消化系外科、心臟血管外科。

從醫後，吳柏宣、吳柏俞兩人時常在同一手術檯上奮戰，搶救生命，一站就是十多個小時，但兄弟倆彼此信賴、互相幫忙，拯救無數病患，

高醫副院長林志隆對這對「心肝」好兄弟疼惜有加，特地寫下打油詩「心肝好昆仲、換心又換肝、兄弟齊同心、肝膽來相照」給予鼓勵，也勉兄弟倆秉持行醫的熱情與堅定，照顧每一條無價的生命。