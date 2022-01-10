美國貿易代表戴琪同歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯7日通電話，表示美國堅定支持歐盟和立陶宛應對中國「經濟脅迫」。中國外交部發言人汪文斌今天（10日）在例行記者會中回應，打「台灣牌」得不償失，只會引火燒身。

「談到所謂的脅迫，美國政府自己將1994年迫使海地軍政府下台稱為脅迫外交的範例，2003年把303億美元的軍費用途明確列為開展脅迫外交，美國不擇手段打壓法國阿爾斯通、日本東芝公司等競爭對手，脅迫台積電、三星等企業交出芯片供應鏈數據，是赤裸裸的勒索外交。」汪文斌指出，美方將中方維護國家主權的正當舉措歪曲為「脅迫」，充分暴露了美國話語霸凌的虛偽性和欺騙性。

汪文斌強調，立陶宛違背中立建交時作出的政治承諾，在國際上製造「一中一台」的事實十分清楚，立國內有識之士也對此提出批評。美方不僅從一開始就挑動立當局破壞一中原則，還不斷為立當局撐腰打氣，妄圖拿立陶宛當炮灰，配合美「以台制華」的政治算計。

汪文斌表示，中方敦促立方糾正錯誤，不要充當反華勢力的棋子。中方也正告美方，打「台灣牌」得不償失，只會引火燒身。