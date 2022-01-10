天津首次迎戰Omicron本土疫情，從8日報告兩例陽性感染者，截至9日21時，天津已經報告40例陽性感染者。其中22例陽性感染者都是學生，佔目前報告陽性感染者的55％。兒童數量佔了一半，有專家認為Omicron更容易感染兒童。香港大學病毒學家金冬雁表示，從Omicron在國外的感染數據上看，它在兒童裡面感染者比例確實更多，而且感染的兒童有出現住院和重症的情況，但出現這一情況的原因還不明確。

天津是大陸最早迎戰Omicron的城市，對於感染者的分析目前還缺乏數據。關於兒童感染的情況，金冬雁主要依據國外兒童感染情況來判斷。

金冬雁表示，Omicron在兒童的致病性方面其實沒有比過去的毒株高很多，但是因為感染的兒童人數更多，所以住院的兒童更多。相對於其他變種病毒，Omicron的這個情況是突出的，天津這次Omicron兒童中暴發感染，其實也印證了這一點。

金冬雁續指，目前還不清楚是不是Omicron的特性導致了兒童感染數量上升，比如是否因為Omicron在兒童上呼吸道更容易複製，這些都還沒有明確結論。

他認為，還有一些更確切因素，比如兒童新冠疫苗接種比例更低、學生冬季在密閉空間上課容易發生聚集性傳播。

不過，從此前公佈的接種數據來看，天津市的接種率並不低。天津市衛健委主任顧清表示，截至2021年12月13日，天津市共接種新冠病毒疫苗2839.8萬劑次，12歲以上人群首針接種率達94.9％，全程接種率達93.9％。3至11歲兒童的新冠疫苗接種情況尚未公布。

去年年11月13日，大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有指出，3至11歲人群新冠疫苗已經接種了8439.5萬人，將力爭在12月底完成3至11歲人群的全程接種工作。

鑑於兒童感染Omicron的風險，金冬雁建議，風險地區學校盡快放假，避免學校發生聚集性疫情。

此外，目前大陸還未開始推進兒童新冠疫苗加強針，金冬雁也建議應該考慮給兒童接種新冠加強針。他更稱，因目前新冠疫苗效果受到影嚮，更重要的是要加快開發針對Omicron病毒的新冠疫苗，希望疫苗企業快馬加鞭，監管機構也能儘速批准。