太陽能售電業務成長、水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）2021年合併營收59.55億元，年成長5.55％，創歷史新高。

崑鼎2021年的稅前獲利13.5億元，年增4.41％，每股稅前獲利19.42元。

2021年，崑鼎主要業務收入占比分別為：廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

崑鼎指出，國內的太陽能光能標案增加，國外的美國等地太陽能發電業務也出現成長，2021年以來的售電收入，占整體營收比重已達33％，比過去幾年約三成上下明顯提升。

先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務為主的崑鼎，近年積極投入回收再利用及水處理領域，手中項目包括鳳山溪案、林口污水處理廠案等。另外，在循環經濟業務，在廢異丙酮（IPA）的回收再利用市場，崑鼎每年業務量每年也都有增加。