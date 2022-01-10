餐飲業大鬧人力荒，日式燒肉龍頭乾杯(1269)集團加入搶人行列，開出計時社員上看250元、正職社員上看40000元，其中店長平均月薪調升達35％，以優於業界的薪資招攬超過500名人才，並成立「乾杯大學」教育課程，提供員工享有500堂餐飲領域課程的免費福利，培育餐飲管理人才。

乾杯集團宣布今年薪資政策，藉此吸引年輕人才、留住公司菁英。第一、「乾杯之星計時社員培訓計畫」起薪自200元上調至210元，依照6個月培訓階段的考核，最高可達時薪250元，比法定時薪高出42％。第二、基層正職員工最低起薪32000元，增設業務獎金，起薪含獎金上看37000~40000元。第三、店長目標獎金上調至7倍，以本薪50000元，加上新獎金制度，店長平均月薪調升達35％，最高可領78000元，憑績效挑戰百萬年薪，受惠35名。

「乾杯之星計時社員培訓計畫」招募450名計時社員，針對想挑戰高時薪的人才，給予210元起薪，並依照培訓階段的考核，通過者最高可達時薪250元，未通過者依實際通過的考核站區進行核薪，無經驗者最快7個月晉升領班成為正職社員。於學生時期打工通過考核者，畢業可直接轉為領班以上的正職社員，讓年輕人贏在起跑點，提供更多保障。

乾杯集團招募55名正職社員，針對具服務經驗的求職者釋出「外場領班」10名，起薪含獎金35000~40000元，透過「百萬年薪店長培訓計畫」，依個人能力決定晉升速度，最快18個月通過考核後晉升店長，每月起薪加獎金50000~78000元，可望挑戰百萬年薪；以及45名「內場社員」職缺，起薪含獎金32000~37000元，歡迎對料理有熱忱、有無經驗都可應徵，透過精實的技能培訓，平均約3年可晉升副料長，月薪50000元起。

正職社員享10天年假、三節獎金，以及語言、技能加給津貼等福利，凡工作滿4年以上，晉升副店長、主任職級，還享有乾杯特有的「靈魂洗滌假」，由公司給薪休2週假期、滿8年休3週、滿12年休1個月。