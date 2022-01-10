小Ｓ新節目《小姐不熙娣》2月14日首播。（東森綜合提供）

最美博士許藍芳增添輕熟女風。（東森綜合提供）

－臉書直播天后「丟丟妹」改造成日系超甜美櫻花妹。（東森綜合提供）

前美女主播張宇，為節目首度挑戰挑染。（東森綜合提供）

派翠克擔任節目助理主持人。（東森綜合提供）

徐熙娣（小S）繼復出主持CATCHPLAY自製OTT綜藝節目節目《熙娣想聊》大成功後，時隔7年，也將回歸台灣電視螢光幕！由老搭檔、王牌製作人B2（陳彥銘）為她精心製作、量身策劃的綜藝節目《小姐不熙娣》2月14日於東森綜合首播，該節目以女性為出發點，聚焦女性職場與生活感受，並找來新一代「直播帶貨天后」丟丟妹（李明珊）以及性學話題的「最美博士」許藍方等20多位各行各業中事業有成的現代新女性成為節目班底，分享她們的經驗與觀點。

《小姐不熙娣》除了找來派翠克擔任助理主持，製作單位更花費兩個多月的時間，從各領域自行創業的女性佼佼者中，精心挑選出20多位女性菁英成為「不吸地」團，為此，製作單位還特地安排妝髮及服裝造型師，為她們進行大改造，各個班底大變身後的造型都令人驚艷不已！

被封為新一代「直播帶貨天后」、臉書超夯直播主丟丟妹，直播風格豪邁，穿搭風格多以黑色系或年齡感較重服裝的為主，這次節目以日系俏皮學院風的方向作為改造重點，以凸顯她實際年齡20多歲才能駕馭的穿衣風格，再以高馬尾、厚瀏海加上超日系的妝容，將她成功改造成櫻花妹，打破大眾對她的既有印象！

「最美博士」許藍方坦言自己從來不買衣服，所有的治裝都是經紀人幫她借或買的，為了一改她過去給人「博士感」很重的形象，製作單位讓她挑戰從未嘗試過的文青淑女風，加上首度「接髮」的造型，更顯她原本活潑的個性，只是不習慣拍平面照的她，在拍攝當天全身充斥著不自在感、手腳完全不聽使喚，所幸最後成果沒讓大家失望，連她自己都忍不住讚嘆：「天啊！真好不像我，但還不錯看耶！」她才真正鬆了一口氣。

曾被網路評選為台灣最正主播、當年電視台力捧的當紅主播之一的「張宇」，美貌與專業兼備的她，離開主播台去結婚生子後，不僅開始轉戰網路節目及主持，現在更身兼多家連鎖烘焙坊及燒肉餐廳的老闆，甚至還投資了牙醫，事業版圖遍及各領域。出道12年的張宇，外表就像凍齡了一樣，絲毫不見歲月痕跡，於是製作單位決定在她的髮型上做改變，「挑染」讓她在視覺上變得更加亮眼，配上西裝外套和俏皮的短褲，完全顛覆大家對她的印象！

而知名YouTuber聖結石（曾聖傑）的老婆「嘟嘟」，為了擺脫這個稱號，與老公一起休息一年多後，決定「重新復出」！製作單位以多層次穿搭的方式，讓原本穿衣隨興的嘟嘟時尚感大爆棚！除此之外，搭配上俐落髮型與眼妝的她，整體不僅時尚、也增添了幾分成熟韻味，就連特地來盯場的老公聖結石，看到改造後的嘟嘟，都難掩住興奮的心情，大讚：「這也太美了吧！」