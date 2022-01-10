在職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為簽證無法順利入境時，澳洲網壇「壞小子」基瑞歐斯（Nick Kyrgios）發聲相挺，不過現在基瑞歐斯自己的澳網也變得不確定了，新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，目前先退賽雪梨網球菁英賽。

這是基瑞歐斯在澳網之前退賽的第二站賽事，上一站墨爾本網球賽因為氣喘退賽，他原本澳洲時間周一晚間要出戰義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini），臨時透過雪梨賽事官方宣告退賽，假如他及時康復、新冠檢測報告為陰性的話，就能趕看看澳洲網球公開賽開打，不過也因為連續錯過兩站熱身賽，若順利參加澳網，這將是他從去年9月以來的第一場正式網球賽。

基瑞歐斯周一晚間也透過Instagram發文，表示應該要讓事情透明化，所以他公開自己退賽理由，就是新冠肺炎檢測陽性，他寫道：「大家好，我只是想要對你們公開且透明，我退賽雪梨賽事的理由，是因為我新冠病毒檢測結果是陽性，我的身體狀況還OK，沒有什麼症狀。」