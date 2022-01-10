台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

中央1922疫苗預約系統一下子開、一下子關，惹惱台北市長柯文哲，民眾看得也是霧煞煞，柯文哲10日表示，下周北市疫苗劑量幾乎預約光了，恐怕沒有剩多少可以給中央，另外還有除夕、過年期間是否要照打不誤，很多事情中央與地方要協調。

1922系統將重啟，但北市預約系統老早開跑，恐怕造成民眾混亂，柯文哲今午主持防疫記者會指出，下周要施打的劑量已經預約光了，中央1922系統要到周六才上線，問題是北市都預約光了，如果要新增的，周五也是透過北市系統預約7個中型接種站，下周注射量北市都預約完成，恐怕沒剩多少給中央。

柯文哲還說，月底還有一個問題要解決，就是除夕、過年是否要照打不誤，很多事情中央、地方要協調，還要想一下。

此外，副市長蔡炳坤表示，中央1922系統這1、2天有相關將重啟的訊息，但是今天才正式通知15、16日預約第19期，也就是17至23日的量能，不過北市預約系統已上線，中央第19期預約會依北市系統接種，這樣的情況會讓中央了解，後續怎麼與中央合作將再進一步討論。