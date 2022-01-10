桃機群聚感染擴大進入社區，今（10）日再新增6例本土，讓不少民眾憂心疫情再起，近日LINE及社群媒體上瘋傳一篇醫師全聯會的訊息，強調「今天起10天，台灣正式進入Omicron關鍵期」，並列出14點防疫建議，不過中華民國醫師公會全國聯合會發布聲明，澄清並未轉發該篇文章。

社群上流傳的Omicron關鍵期14點防疫建議，包括減少進入公共場所、用餐儘量將食物外帶；正確方式洗手；避免戴隱形眼鏡；吃熱食、避開生凉食物、多吃蔬菜；保持腸胃順暢；穿過的衣服回家先吊在戶外2小時；暫停戴首飾；有接觸錢幣，一定要洗手等提醒，文末並註記「醫師全聯會關心您」。

不過中華民國醫師公會全國聯合會緊急發出聲明，強調「本會轉發任何新冠肺炎疫情相關訊息，均按照中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情或防制措施等資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳。」避免觸犯傳染病防治法第63條、嚴重特殊傳染性肺炎及防治及紓困振興條例第14條、或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

聲明中也提及針對社區防疫，感染科醫師黃立民教授有多點建議：

1.加開篩檢站、擴大篩檢量能

2.基層診所針對有類似感冒症狀個案，加強篩檢，不讓潛在確診個案持續在社區傳播病毒

3.停辦大型活動，避免人潮群聚

4.民眾一定要落實戴口罩、勤洗手

5.盡速接種疫苗

醫師公會全聯會表示，面對變種病毒Omicron帶來的新重大任務，醫界責無旁貸，本於醫療專業能力，整合台灣醫療各層級的防疫量能，會全力以赴協助建立防疫安全網絡，持續照護人民健康、守護台灣。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。