骨頭缺損患者可望有更優質、平價的人工骨粉醫材選擇，國立高雄大學化材系教授何文福，相中雞蛋殼富含鈣元素且易取得，發表補骨材料「蛋殼鈣好用」，可視需求製成多孔材，不僅無細胞毒性，還具備良好生物活性、骨傳導性等優點。

何文福主持的「生醫材料與先進製程實驗室」長期投入生醫材料研究開發，他表示，「鈣」是建構人體骨骼及牙齒主要元素之一，而「氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite）」則是補骨醫材（人工骨粉）重要成分。

民眾可能因為疾病、意外、老化、退化等因素造成骨缺損，為了增進復原速率、填補缺損須使用骨粉。常見兩大來源為動物骨粉（豬骨、牛骨）及化學藥劑合成，前者可能有疾病傳染疑慮，後者則是骨癒合能力較弱。

何團隊開發「蛋殼鈣好用」屬於「二類醫材」，委由第三方實驗室進行生物相容性、動物植入實驗，奈米尺度並保留蛋殼中促進骨成長的微量元素，不會刺激免疫反應並能隨時間降解吸收，以及良好的骨傳導性、骨誘導性，效果更優於添加生長因子的產品。

此外，原料易取得、製程不繁瑣也是何團隊的產品優勢，只要將雞蛋殼去膜磨粉，加入特殊配方後即可合成氫氧基磷灰石，再依據需求以攝氏上千度燒結出不同粒徑等級的填補材料，例如牙科常用的多孔顆粒材料；骨科需要的是粉體、微球體、多孔支架、高承受力塊材等。