想圓明星夢竟成一輩子惡夢！台北1名模特兒小芳（化名）2018年赴1名經紀人的邀約到高雄拍戲，沒想到她到現場時被說隔天才拍戲，因此當晚借住經紀人家中，半夜卻被餵食FM2和安眠藥，昏沉中她發現內褲遭對方脫下，崩潰喊「不要碰我」，回家後決定提告，事後該名經紀人被判6年徒刑，二審駁回上訴。

判決書指出，小芳2018年4月20日晚上與母親一同到左營高鐵站赴約，該經紀人抵達後稱拍攝地在軍營，不能有其他人進入便打發母親回台北，後來又對小芳稱隔天才要拍攝，讓小芳先到他家休息一晚，沒想到在家中他4度進入小芳房間，並拿FM2和安眠藥謊稱是退燒藥，讓小芳服用後全身癱軟。

該經紀人見小芳昏沉沒力氣，便趁機脫下其內褲企圖性侵，小芳則大叫「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不要碰我」，過程中打電話給上夜班的阿姨，阿姨則在電話中聽到淒厲求救聲；該經紀人事後見行跡敗露，就載小芳至車站送回家，根本就沒有拍攝行程，他在法庭辯稱是因為小芳睡不著才餵藥，當下僅親吻。

法院一審以藥劑強制性交未遂罪判處該經紀人有期徒刑6年，經不服上訴，高雄高分院審理認為小芳指證歷歷，且體內驗出毒品反應，不採信男子說詞，駁回上訴，維持原判決6年的刑度，全案仍可上訴。

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